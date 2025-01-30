Έντονες αντιδράσεις πυροδότησε η έγκριση, για πρώτη φορά με ψήφους και της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), ψηφίσματος για το άσυλο που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στην Bundestag. Για «κακό σημάδι» κάνει λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Περισσότερα από 1.000 άνθρωποι διαδήλωναν αργά το βράδυ της Τετάρτης έξω από τα κεντρικά γραφεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Βερολίνο, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Απαγόρευση της AfD τώρα», «Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο του ασύλου - Απορρίπτουμε τον Μερτς και την AfD» και «Το τείχος προστασίας έπεσε σήμερα». Μεταξύ των διοργανωτών ήταν και η οργάνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη στο κοινοβούλιο, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» δήλωσε: «Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όσα ζήσαμε μαζί σήμερα. Αυτή η μέρα θα χαρακτηριστεί σίγουρα από κάποιους ως ιστορική. Για πρώτη φορά πέρασε στην Bundestag ψήφισμα με πλειοψηφία που υποστηρίχθηκε και από την AfD. Αυτό είναι κακό σημάδι. Για το κοινοβούλιο. Και για την χώρα μας», έγραψε ο κ. Σολτς.

Στο ίδιο πνεύμα, η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ δήλωσε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) «εγκατέλειψαν σήμερα το δημοκρατικό κέντρο για πρώτη φορά σε ομοσπονδιακό επίπεδο». Η Ένωση «ένωσε τις δυνάμεις της με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές της AfD, για να υπερψηφίσουν παράνομα ψηφίσματα. Πρόκειται για εθνικό λάθος και για ανευθυνότητα, καθώς περιφρονείται η Ιστορία», ανέφερε η υπουργός, για να καταλήξει σε υψηλούς τόνους: «Ο κ. Μερτς δεν ξέρει τι έχει κάνει. Μόνο κάποιος που δεν έχει αναλάβει ποτέ κυβερνητική ευθύνη θα μπορούσε να ενεργήσει έτσι».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, το ψήφισμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ουσιαστικά κατάργηση της νομοθεσίας για το άσυλο, μπλόκο στα σύνορα σε όποιον δεν παρουσιάζει διαβατήριο, ταυτότητα ή και βίζα - χωρίς εξαιρέσεις - και κράτηση υπό απέλαση αλλοδαπών, υπερψηφίστηκε από 348 βουλευτές, ενώ 344 ψήφισαν κατά της πρότασης, 11 απείχαν και 31 δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης, η Άντγιε Τίλμαν (CDU), από την εκλογική περιφέρεια Ερφούρτης -Βαϊμάρης, απέρριψε το ψήφισμα και οκτώ συνάδελφοί της δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ανάμεσά τους ο πρώην εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα ανατολικά κρατίδια Μάρκο Βάντερβιτς, ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ και η πρώην υφυπουργός Πολιτισμού και ΜΜΕ Μόνικα Γκρούτερς. Η AfD ψήφισε ομόφωνα και από την βουλή απουσίαζε ένας βουλευτής της. Από την κοινοβουλευτική ομάδα των Φιλελευθέρων (FDP) υπήρξαν δύο αποχές και οκτώ απουσίες, με τους υπόλοιπους βουλευτές να ψηφίζουν θετικά. Την αποχή επέλεξαν οι βουλευτές της ομάδας της Ζάρα Βάγκενκνεχτ.

Το δεύτερο ψήφισμα που είχε καταθέσει η Χριστιανική Ένωση, περί διεύρυνσης των εξουσιών των δυνάμεων ασφαλείας, δεν υπερψηφίστηκε. Την Παρασκευή οι βουλευτές θα κληθούν να αποφασίσουν επί του σχεδίου νόμου που έχει καταθέσει ο Φρίντριχ Μερτς, υπό τον τίτλο «Περιορισμός εισροής», το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ανάκληση της οικογενειακής επανένωσης για πρόσφυγες με καθεστώς περιορισμένης προστασίας. Αν το σημερινό ψήφισμα δεν είναι νομικώς δεσμευτικό για την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο εφόσον υπερψηφιστεί θα καταστεί νόμος του κράτους. Την πρόθεσή της να στηρίξει την πρόταση της Ένωσης έχει εκφράσει αυτήν τη φορά και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW).

Υπερασπιζόμενος την πρωτοβουλία της Ένωσης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Τόρστεν Φράι δήλωσε μιλώντας στο ZDF ότι «ο κόσμος περιμένει από εμάς κάτι παραπάνω από το να εκφράζουμε την ανησυχία μας και πρέπει να αναλάβουμε δράση».

Η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα για την Γερμανία» και για «νίκη για την δημοκρατία», καθώς επρόκειτο για το πρώτο ψήφισμα που εγκρίνεται στην Bundestag με την στήριξη του κόμματός της. «Η πλειοψηφία των πολιτών αποφάσισε για τα συμφέροντα του λαού της χώρας μας», έγραψε σε ανάρτησή της στο «Χ».

