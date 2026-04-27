14 νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους κοντά στην πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε μισή ώρα μετά την απογείωση από το Γέι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζούμπα - Στο αεροσκάφος επέβαιναν 14 άτομα

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στα νοτιοδυτικά της Τζούμπα, της πρωτεύουσας του Νότιου Σουδάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 14 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος, ένα Cessna 208 Caravan της εταιρείας CityLink Aviation, διακόπηκε ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Γέι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζούμπα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 9.15, τοπική ώρα και ο πύργος ελέγχου έχασε την επαφή μαζί του περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 9.43. Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και 13 επιβάτες, εκ των οποίων δύο ήταν Κενυάτες και οι υπόλοιποι Νοτιοσουδανοί.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, το δυστύχημα ενδέχεται να οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες και τη χαμηλή ορατότητα.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
