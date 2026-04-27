Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 70 τραυματίστηκαν σήμερα από πακιστανικούς πυραύλους και οβίδες όλμων στην πόλη Ασανταμπάντ και περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν, Χαμντουλάχ Φιτράτ.

«Από το απόγευμα (σήμερα) επιθέσεις, με αεροπορικά πλήγματα και εκτοξεύσεις οβίδων, εξαπολύθηκαν από το Πακιστάν στην πρωτεύουσα της επαρχίας Κουνάρ, την Ασανταμπάντ» και σε διάφορες άλλες περιοχές, κοντά στα σύνορα, είπε μια άλλη πηγή, ο διευθυντής της περιφερειακής υπηρεσίας Πληροφοριών και Πολιτισμού της επαρχίας Κουνάρ, ο Νατζιμπουλάχ Χανίφ.

«Χτυπήθηκε η πανεπιστημιούπολη και η συνοικία όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο», πρόσθεσε, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Φαρίντ Ντεχκάν Σαλαρζάι, νωρίτερα έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 45 τραυματίες, επικαλούμενος τις υπηρεσίες υγείας.

Το υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν διέψευσε, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι έπληξε κατοικημένες ζώνες, κάνοντας λόγο για «ξεδιάντροπα ψέματα».

Κάτοικοι της επαρχίας Πακτίκα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν, ανέφεραν ότι σήμερα σημειώνονταν συγκρούσεις. «Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο χωριό Ράμποτ», είπε ο Μουστάκ Ουαζίρ, που ζει στην περιοχή Μπαρμάλ. Άλλος κάτοικος, ο Σουχμπάτ Κατουάζι, αναφέρθηκε επίσης σε έναν νεκρό, στο ίδιο χωριό, από βλήμα όλμου που έπεσε σε ένα σπίτι.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συγκρούονται εδώ και μήνες. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι δίνει άσυλο σε μαχητές του κινήματος των Πακιστανών Ταλιμπάν (ΤΤΡ), οι οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για πολύνεκρες επιθέσεις στο Πακιστάν. Η Καμπούλ από την πλευρά της το αρνείται. Οι συγκρούσεις εντάθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και το Πακιστάν έκανε λόγο για «ανοιχτό πόλεμο» εναντίον του Αφγανιστάν. Βομβάρδισε πολλές φορές την Καμπούλ καθώς και την Κανταχάρ, την πόλη όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν.

Μετά το πλήγμα σε μια κλινική αποτοξίνωσης στην Καμπούλ, στις 16 Μαρτίου, από το οποίο σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με την ευκαιρία για της γιορτής του Αΐντ ελ Φιτρ, για το τέλος του Ραμαζανιού. Η εκεχειρία έληξε στις 24 Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, έπειτα από συνομιλίες των δύο πλευρών με τη μεσολάβηση της Κίνας, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν να αποφύγουν κάθε κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του ΟΗΕ, που χρονολογείται από τα μέσα Μαρτίου, τουλάχιστον 76 άμαχοι Αφγανοί σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και τουλάχιστον 250 νεκροί από το πλήγμα στην κλινική αποτοξίνωσης.

Οι εκτοπισμένοι ανέρχονται σε περίπου 94.000.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

