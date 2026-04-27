Το ξενοδοχείο Washington Hilton ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι λειτουργούσε υπό «αυστηρά» πρωτόκολλα ασφαλείας το Σάββατο, όταν ένας άνδρας παραβίασε τα μέτρα και άνοιξε πυρ με καραμπίνα μέσα στο ξενοδοχείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), παρευρισκόταν στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου ονομάζεται Κόουλ Άλεν, εισέβαλε οπλισμένος στον όροφο πάνω από την αίθουσα χορού όπου ήταν σε εξέλιξη το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε υπό τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας της ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, η οποία είχε την ευθύνη της ασφάλειας για την εκδήλωση», δήλωσε εκπρόσωπος του Washington Hilton σύμφωνα με το Reuters.

Η Μυστική Υπηρεσία συνεργάστηκε επίσης σε συντονισμό με ένα ευρύ φάσμα ομάδων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αστυνομίας της Ουάσινγκτον και της ασφάλειας του ξενοδοχείου, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Κόουλ Άλεν, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, θα προσαχθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου όπου θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.

Πηγή: skai.gr

