Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Ανέφερε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης, και δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να τηλεφωνήσει εάν επιθυμούσε να διαπραγματευτεί.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

