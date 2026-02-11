Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Προειδοποιήσεις για νέα κλιμάκωση βίας στο Νότιο Σουδάν

Για την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν και το έργο της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν UNMISS στη χώρα συνεδρίασε το ΣΑ ΟΗΕ, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν κλειστές διαβουλεύσεις.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, ενημέρωσε το Συμβούλιο επί της τελευταίας έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/2026/58), η οποία διανεμήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου και καλύπτει την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου.

Ο κ. Λακρουά ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζει μια νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι «έχουν λάβει σημαντικές εξελίξεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της συνεχιζόμενης εύθραυστης κατάστασης στη χώρα».

Τόνισε ότι το πολιτικό αδιέξοδο μεταξύ των υπογραφόντων της Συμφωνίας Αναζωογόνησης της Ειρήνης τροφοδοτεί τη βία, με «απότομη κλιμάκωση, ιδίως στο Τζόνγκλεϊ, με συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών και αντιπολιτευόμενων δυνάμεων», η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε εκτοπισμό «περισσότερους από 280.000 ανθρώπους».

Αναφορές για αεροπορικούς βομβαρδισμούς, εμπρηστική ρητορική και περιορισμούς στην ανθρωπιστική πρόσβαση χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα ανησυχητικές», ενώ προειδοποίησε ότι μια τέτοια ρητορική «απλώς υποδαυλίζει μια ήδη ασταθή κατάσταση και υπογραμμίζει την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Ο κ. Λακρουά υπογράμμισε ότι οι περιφερειακοί παράγοντες και ο ΟΗΕ συμφωνούν πως «δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις και ότι η Συμφωνία Αναζωογόνησης της Ειρήνης παραμένει το μοναδικό βιώσιμο πλαίσιο για ειρήνη και σταθερότητα».

Παράλληλα σκιαγράφησε μια ζοφερή ανθρωπιστική εικόνα, δηλώνοντας ότι το Νότιο Σουδάν παραμένει «ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα», με 350 επιθέσεις το 2025 και επιδεινούμενη επιδημία χολέρας με πάνω από 98.000 κρούσματα. Οι επιθέσεις σε νοσοκομεία και σε αποστολές βοήθειας καταδικάστηκαν ως απαράδεκτες και κάλεσε το Συμβούλιο να απαιτήσει «συνεχή, προβλέψιμη και ασφαλή ανθρωπιστική πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα».

Παρά τις περικοπές πόρων, η Αποστολή του ΟΗΕ UNMISS συνεχίζει να προστατεύει αμάχους, αν και οι περιπολίες έχουν μειωθεί έως και 70%. Ο κ. Λακρουά κατέληξε ότι «η παρουσία της UNMISS έχει σημασία» και ότι χωρίς συμπεριληπτική συναίνεση «οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία δεν θα είναι αξιόπιστη και άρα άξια της υποστήριξής μας», ζητώντας ενιαία διεθνή στήριξη στον διάλογο και στην υπεροχή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη υπονόμευση της Αναθεωρημένης Συμφωνίας του 2018, η οποία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταβατικού πλαισίου του Νοτίου Σουδάν.

Καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, ανθρωπιστικών εργαζομένων και προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων.

Επίσης, επιβεβαίωσε την ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας προς την UNMISS και την αποστολή της, ιδίως τον ζωτικό της ρόλο στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, την προστασία των αμάχων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

