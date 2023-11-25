Χιονοπτώσεις στα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων και στη Μηλιά Μετσόβου

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησαν οι χιονοπτώσεις στα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων, καθώς και στη Μηλιά Μετσόβου.

Επίσης, οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν την Πρέβεζα, είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση δέντρων, τόσο περιφερειακά της πόλης όσο και στο κέντρο της. Η Πυροσβεστική δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις. Μάλιστα, ένα δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μεγάλα κλαδιά έπεσαν πάνω σε καλώδιο της ΔΕΗ.

Ακόμη, στις 10:00 το βράδυ διεκόπη η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Ιωαννίνων - Άρτας, καθώς στη θέση Τέροβο έπεσε δέντρο.

Άμεση είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

