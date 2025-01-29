Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα, Τετάρτη αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα και στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το απόγευμα πιθανώς κατά τόπους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια πιθανώς θα πέσουν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες σταδιακά από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές. Στα δυτικά τμήματα της δυτικής Μακεδονίας από τις μεσημβρινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα πιθανώς κατά τόπους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι έντονα. Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς και τοπικά στα νότια 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημεριανές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην Κρήτη θα είναι τοπικά αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά τμήματα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

