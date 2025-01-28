Με συννεφιά και βροχές ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή

Βροχερό θα είναι «το σκηνικό του καιρού» τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ η οποία συνοψίζει πως αύριο στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια πιθανώς να πέσουν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6,τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι έντονα, μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από το απόγευμα στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τη νύχτα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα εκτός της Θράκης θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα δυτικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-01-2025

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες ασθενείς τοπικές βροχές και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με

5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Άλλος καιρός το σαββατοκύριακο

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αλλάζουν το σαββατοκύριακο καθώς οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-02-2025

Σχεδόν αίθριος αναμένεται ο καιρός στη χώρα με λίγες νεφώσεις. Το απόγευμα στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα δυτικά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς και το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-02-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες και στην ηπειρωτική χώρα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Σε κάθε περίπτωση οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται το σαββατοκύριακο.

