Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα - Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αναμένονται σήμερα. Στο βόρειο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές κυρίως αλλά και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 με 6 και βαθμιαία στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 και στα ανατολικά τις βραδινές ώρες 5 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες στα νησιά του βόρειου Ιονίου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 και τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τις βραδινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις, στα βόρεια αρχικά 4 με 5 βαθμιαία 5 με 6 ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες σε 6 με 7 μποφόρ και στα νότια 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-01-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά και θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, όμως στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και τα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ανατολικά και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-01-2025

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-02-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις και στα δυτικά από ανατολικές 3 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και βαθμιαία το βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

