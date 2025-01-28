Λογαριασμός
Χωρίς αξιόλογες βροχές σήμερα - Βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Τετάρτη στα Δ - ΒΔ και την Πέμπτη σε όλη σχεδόν τη xώρα - Βαθμιαία βελτίωση Παρασκευή και Σάββατο

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα Λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη , με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Δ Ελλάδα και την Κρήτη.  Οι Άνεμοι  θα πνέουν  Ν 2 με 4  μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.  

Την  Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν  στα ΒΔ .  Επίσης  ασθενείς  βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα , ενώ την Παρασκευή , τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά. Οι Ν άνεμοι την Πέμπτη θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ , την Παρασκευή θα εξασθενήσουν  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Ν-ΝΔ  2 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά  παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς 

