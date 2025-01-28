Σήμερα Δευτέρα Λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη , με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Δ Ελλάδα και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.
Την Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή
Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ΒΔ . Επίσης ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα , ενώ την Παρασκευή , τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά. Οι Ν άνεμοι την Πέμπτη θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ , την Παρασκευή θα εξασθενήσουν Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αττική
Καιρός σήμερα αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Ν-ΝΔ 2 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς
- Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα - Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία
- Χωρίς αξιόλογες βροχές σήμερα Δευτέρα , και αύριο Τρίτη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Τετάρτη και την Πέμπτη , σχετική βελτίωση του καιρού την Παρασκευή. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
- Αίθριος σήμερα ο καιρός με νεφώσεις - Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία
