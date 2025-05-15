Καιρός σήμερα: Σε ποιες περιοχές και πότε θα βρέξει

Μεταβολή του καιρού, από το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα, με βροχοπτώσεις που τη νύχτα θα ενταθούν προβλέπει για την Τρίτη η ΕΜΥ.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της Κρήτης, θα πυκνώσουν. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της Θράκης. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.



Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στις Σποράδες τοπικά 6 και στο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από το βράδυ τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, γρήγορα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βράδυ στα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, βαθμιαία ενισχυόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο σε 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα είναι πιο πυκνές με τοπικές βροχές από τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στην Κρήτη 23 τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το τις βραδινές ώρες θα είναι πιο πυκνές με τοπικές βροχές από τη νύχτα.

Ανεμοι: Στο ανατολικό Αιγαίο μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4, στις Σποράδες από τις απογευματινές ώρες 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και στις Σποράδες από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-05-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 25 και στα νότια τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

