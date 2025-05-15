Σήμερα Πέμπτη Από το απόγευμα θα αρχίσουν βροχές στα Δ- ΒΔ που το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν στο Ιόνιο 4 με 6 από το απόγευμα 7 μποφόρ ,και στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς, τοπικά έως 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή και Σάββατο βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ - Κ και Β. Η ένταση των νοτίων ανέμων θα φτάνει τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή σχετικά βελτιωμένος καιρός , δε θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες από τα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά που από το απόγευμα θα αυξηθεί , και το βράδυ θα βρέξει. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα τοπικές βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.