Ανοιξιάτικη Σαχαριανή ύφεση θα επηρεάσει τη χώρα μας αύριο Παρασκευή , με βροχές , σκόνη και θυελλώδεις νοτιάδες !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Από το απόγευμα θα αρχίσουν βροχές στα Δ- ΒΔ που το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα.   Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  στο Ιόνιο 4 με 6 από το απόγευμα 7 μποφόρ  ,και  στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23  βαθμούς, τοπικά έως 24 βαθμούς.

Την  Παρασκευή και Σάββατο  βροχές  και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ - Κ και Β. Η ένταση των νοτίων ανέμων θα φτάνει τοπικά τα 7 με 8  μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή σχετικά βελτιωμένος καιρός , δε θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες από τα ηπειρωτικά.   Οι άνεμοι θα πνέουν Δ  3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη συννεφιά που από  το απόγευμα θα αυξηθεί  , και  το βράδυ θα βρέξει.  Άνεμοι: Ν  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα τοπικές βροχές από το απόγευμα.  Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

