Βίντεο: Έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές της Αθήνας

Σφοδρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας, κυρίως στα νότια και τα κεντρικά, το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σε αρκετές περιοχές υπήρξαν αναφορές ηλεκτροδότησης λόγω των κεραυνών που πέφτουν.
Δείτε βίντεο:
Πηγή: skai.gr
- Βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
- Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από σήμερα το απόγευμα έως αύριο το απόγευμα , με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Το Σ/Κ πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι βοριάδες.
- Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου καιρού -Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία σήμερα και αύριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.