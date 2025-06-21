Βίντεο: Έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές της Αθήνας

Σφοδρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας, κυρίως στα νότια και τα κεντρικά, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε αρκετές περιοχές υπήρξαν αναφορές ηλεκτροδότησης λόγω των κεραυνών που πέφτουν.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

