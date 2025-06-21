Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές της Αθήνας

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού - Σφοδρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας, κυρίως στα νότια και τα κεντρικά, το μεσημέρι του Σαββάτου 

Βροχές

Σφοδρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας, κυρίως στα νότια και τα κεντρικά, το μεσημέρι του Σαββάτου. 

Σε αρκετές περιοχές υπήρξαν αναφορές ηλεκτροδότησης λόγω των κεραυνών που πέφτουν.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βροχές Αθήνα Αττική βροχόπτωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark