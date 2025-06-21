Τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Σάββατο, στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στη Στερεά (κυρίως τη δυτική και την κεντρική) και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 3 με 5 βαθμούς ως προς τις μέγιστες τιμές της και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 και κατά τόπους στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και αργότερα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα θαλάσσια 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες μέχρι και το απόγευμα. Στη δυτική Στερεά και τη Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 τοπικά στα ηπειρωτικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις μέχρι τις απογευματινές ώρες όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και σποραδικές καταιγίδες στις Σποράδες και τη Μαγνησία μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.