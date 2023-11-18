Λογαριασμός
Τα 114 km/h έφτασε η ταχύτητα των ανέμων στην Ανάφη - Σε αρκετές περιοχές ξεπέρασε τα 100 km/h

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 114 km/h στην Ανάφη, ενώ πλησίασαν ή ξεπέρασαν τα 100 km/h σε πολλές ακόμα περιοχές.

κυμα

Θυελλώδεις άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων επικράτησαν το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 σε αρκετά τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, στις Σποράδες, στη Μακεδονία και στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. 

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ΕΑΑ, οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 114 km/h στην Ανάφη, ενώ πλησίασαν ή ξεπέρασαν τα 100 km/h σε πολλές ακόμα περιοχές.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ μεγαλύτερες ριπές του ανέμου έως τις 18:00 το απόγευμα.

μετεο

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία προοδευτική εξασθένηση αναμένεται την Κυριακή 19 Νοεμβρίου.
 

Πηγή: meteo.gr

