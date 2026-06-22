Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Η κ. Ασημακοπούλου κηρύχτηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση

υπηρεσιακού απορρήτου.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομηλάς κηρύχθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 12 μήνες αντιστοίχως με τριετή αναστολή.

Και οι δύο κηρύχθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Πηγή: skai.gr

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