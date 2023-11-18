Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Καταιγίδες και άνεμοι έως και 10 μποφόρ στα δυτικά

Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (16/11), προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία κινείται ανατολικά και επηρεάζει ήδη με θυελλώδεις ανέμους τη χώρα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ήδη έχει προκαλέσει ορισμένα προβλήματα στην Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά:

Α. Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα με ριπές έως 10 μποφόρ θα πνέουν στα δυτικά και ανατολικά πελάγη. Επίσης πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές κυρίως της Μακεδονίας και στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από αύριο το απόγευμα.

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και σήμερα το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και πιθανώς πρόσκαιρα στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Γ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου σήμερα στα κεντρικά και βόρεια και αύριο και στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτικά η πορεία

Συγκεκριμένα, για σήμερα Σάββατο αναμένονται σύμφωνα με την ΕΜΥ βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα πολύ νωρίς το πρωί στη Θράκη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και τοπικά στα κεντρικά ορεινά.

Από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες στα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Θράκη πολύ νωρίς το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι γρήγορα σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία έως 8 και το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όμως από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και από τις προμεσημβρινές στα υπόλοιπα ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, γρήγορα 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και γρήγορα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία από τα βόρεια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα βορειοδυτικοί 6 με 8 και από το βράδυ στις Σποράδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι γρήγορα σε 6 με 8 και το βράδυ έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.