Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας (Φωτογραφίες)

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Νυμφαίο, Τρίκαλα και Λάρισα

Νυμφαίο

Την εμφάνισή τους έκαναν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και στη Θεσσαλία θυμίζοντάς μας πως βρισκόμαστε ήδη στα τέλη του φθινοπώρου. 

Η κάμερα του forecast weather κατέγραψε τα πρώτα χιόνια στο Νυμφαίο και το Πισοδέρι Φλώρινας.

Νυμφαίο

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και  την κορυφή Τριγγία (2.204 μέτρα) της νότιας Πίνδου του δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων όπως τα κατέγραψε  η live κάμερα του meteolive.gr (επίσημο συνεργάτη του trikalaola.gr).

Χιόνι

Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Σελήνης, από τη Σπηλιά Κισσάβου στη Λάρισα, όπου είναι εμφανές ότι το χιόνι «πασπάλισε» τις κορυφές του βουνού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κακοκαιρία χιόνια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark