Τσάκα Καν: Ανακοίνωσε νέο άλμπουμ με συνεργασίες με τους Snoop Dogg και Sia

Η Τσάκα Καν (Chaka Khan) ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί νέο άλμπουμ που περιλαμβάνει ένα τραγούδι σε συνεργασία με τον Snoop Dogg. Η 11 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, η οποία είναι επίσης τραγουδοποιός, παραγωγός, εικαστική καλλιτέχνης, συγγραφέας, ηθοποιός θα κυκλοφορήσει το 14ο άλμπουμ της, Chakzilla, τον Σεπτέμβριο.

Η Τσάκα Καν δήλωσε ότι σε ένα από τα singles, το Boogie’s In My Soul, συμμετέχει ο ράπερ Snoop Dogg.

Οι εκπρόσωποι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας δήλωσαν ότι το τραγούδι συνδημιουργός του οποίου είναι η Sia «αιχμαλωτίζει την ελευθερία και την μεταδοτική ενέργεια στην καρδιά και την ψυχή της καλοκαιρινής ατμόσφαιρας» και «σίγουρα θα είναι το soundtrack του καλοκαιριού».

Συνοδεύεται επίσης από βίντεο της Τσάκα Καν Khan και του Snoop Dogg σε ένα πάρτι, το οποίο γυρίστηκε στο The Beehive στο Λος Άντζελες. Το πρώτο άλμπουμ της Καν μετά από περισσότερα από επτά χρόνια περιλαμβάνει επίσης τραγούδια με τη Sia και τον Lenny Kravitz.

«Αυτό το άλμπουμ έχει να κάνει με τη χαρά. Έχει να κάνει με την ελευθερία. Έχει να κάνει με το να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς ο ένας τον άλλον και να βρίσκεις τη δύναμή σου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι στη ζωή» τόνισε η τραγουδίστρια, η οποία είναι γνωστή ως η «Βασίλισσα της Φανκ» χάρη στο απίστευτο φωνητικό εύρος και τη δυναμική σκηνική παρουσία της.

Πηγή: skai.gr

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