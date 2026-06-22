Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Δευτέρα, σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Για άλλη μια ημέρα, πρώτη τη τάξη σε καθυστερήσεις είναι η Λεωφ. Κηφισού, η οποία στο ανοδικό της ρεύμα είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της Αττικής οδού προς τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού.

Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο προβληματίζει τους οδηγούς από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείο. Κίνηση καταγράφεται και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδος της Συγγρού, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφ. Παλαιολόγου προς τη Λεωφ. Κηφισίας.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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