Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις παρυφές της πόλης

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα (στις 10.40) σε περιοχή ανάμεσα στα αμπέλια της ΚΑΪΡ και τον συνοικισμό Πολυτέκνων «Η Θεοτόκος» στη Ρόδο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, οι οποίες επιχείρησαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της φωτιάς βρέθηκαν επίσης ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες Απόστολος Ασπράκης και Χρήστος Ευστρατίου, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, αλλά τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από τους αξιωματικούς του ανακριτικού Τμήματος της Π.Υ Ρόδου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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