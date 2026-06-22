Όπου υπάρχει Ελλάδα: «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει»

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στη Χαλκιδική. Η ακρίβεια και η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, αλλά και η επιβλητική Αθωνική Πολιτεία μπαίνουν, μεταξύ άλλων, στη σκαλέτα της σημερινής εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η φράση «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» αποτελεί εδώ και δεκαετίες το πιο αναγνωρίσιμο σύνθημα για έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Ωστόσο, η αυξανόμενη ακρίβεια και τα περιβαλλοντικά προβλήματα φαίνεται να φθείρουν τη φράση, που έκανε διάσημη μια ολόκληρη χερσόνησο.

Οι επισκέπτες καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για φαγητό, ενώ η πολυπόθητη ξαπλώστρα σε οργανωμένες παραλίες έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για αρκετούς λουόμενους ή σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται προκράτηση.

Παράλληλα, έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Νέα Ποτίδαια. Δίπλα στη γέφυρα της περιοχής, έχει δημιουργηθεί ένας εκτεταμένος παράνομος μπαζότοπος, ο οποίος επεκτείνεται προς το γειτονικό πευκόδασος και περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο Natura. Στην ανεξέλεγκτη χωματερή έχουν συσσωρευτεί μπάζα, παλιά έπιπλα, είδη υγιεινής, πλαστικά και άλλα απορρίμματα, ενώ η παρουσία εύφλεκτων υλικών αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Την ίδια στιγμή, η ανατολική πλευρά της Χαλκιδικής συνεχίζει να φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς και ιστορικούς τόπους της Ορθοδοξίας. Το Άγιον Όρος παραμένει ένας τόπος μοναδικός, όπου η παράδοση και η μοναστική ζωή διατηρούνται αναλλοίωτες μέσα στους αιώνες. Ένας τρόπος για να το γνωρίσει κάποιος είναι η κρουαζιέρα από την Ουρανούπολη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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