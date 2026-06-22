Η μεγάλη νικήτρια του «The Floor» μοιράζεται τα πρώτα συναισθήματά της

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Βίκυ Σπυροπούλου, συγχαρητήρια! Πώς ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι είσαι η μεγάλη νικήτρια του THE FLOOR και μάλιστα η πρώτη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο στους τρεις κύκλους του παιχνιδιού;

Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Όταν έληξε και η τελευταία μονομαχία ένιωσα ένα κύμα χαράς και συγκίνησης μαζί! Μέχρι εκείνο το δευτερόλεπτο ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένη στο παιχνίδι και δεν είχα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει – νομίζω φάνηκε κιόλας. Το γεγονός ότι είμαι η πρώτη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη, είναι κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νίκη κι εύχομαι να ανοίξει ο δρόμος της πρωτιάς για ακόμα περισσότερες παίκτριες στο μέλλον.

Στον τελικό απέκλεισες τον Λευτέρη, έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες της σεζόν. Πόσο καθοριστική ήταν εκείνη η μονομαχία για την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή σου;

Πράγματι, ο Λευτέρης ήταν αντικειμενικά ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες όχι μόνο της σεζόν αλλά όλων των κύκλων του THE FLOOR. Εγώ, όπως είδατε, έφτασα μέχρι τον ημιτελικό έχοντας νικήσει σε μόλις μία μονομαχία τη στιγμή που ο Λευτέρης είχε διαγράψει μια θεαματική πορεία βγάζοντας ρεκόρ παικτών εκτός παιχνιδιού, κι αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Αλλά και πέρα απ’ την επίδοσή του στις μονομαχίες, με την παρουσία και στάση του στο παιχνίδι κέρδισε την εκτίμηση και τη συμπάθεια όλων μας. Από την άλλη μεριά εγώ, σίγουρα δεν ήμουν φαβορί - για την ακρίβεια ήμουν σχεδόν αόρατη - αλλά αυτό σου δίνει και μια ελευθερία να παίξεις με καθαρό μυαλό, μην έχοντας να χάσεις τίποτα. Εν τέλει, το να καταφέρω να κερδίσω τον Λευτέρη μου έδωσε την αίσθηση ότι μπορούσα να φτάσω μέχρι το έπαθλο και με έκανε για πρώτη φορά να αναρωτηθώ «ρε λες;;;».

Το THE FLOOR είναι ένα παιχνίδι που συνδυάζει γνώσεις, ταχύτητα και διαχείριση πίεσης. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μεγαλύτερο «όπλο» σου μέσα στο παιχνίδι;

Λίγο κι από τα τρία αυτά στοιχεία. Πρέπει όμως να συμπληρώσω ότι ήμουν και τυχερή καθώς δεν έπεσε πάνω μου η τυχαία επιλογή μέχρι το 8ο επεισόδιο. Η τύχη πάντα παίζει ρόλο, ωστόσο αν δεν είσαι έτοιμος/η να την αξιοποιήσεις, δεν αρκεί από μόνη της. Οπότε θα έλεγα ότι η νίκη μου ήταν αποτέλεσμα τύχης αλλά και κάποιων γνώσεων, συγκέντρωσης και διαχείρισης της στιγμής της μονομαχίας όπου κατάφερα να αξιοποιήσω την ευκαιρία μου και να κερδίσω.

Σε είδαμε να διατηρείς την ψυχραιμία σου ακόμη και στις πιο κρίσιμες στιγμές. Υπήρχε κάποια μονομαχία που σε δυσκόλεψε περισσότερο απ’ όσο φάνηκε στους τηλεθεατές;

Η μονομαχία που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν όταν με επέλεξε ο Λευτέρης για τον ημιτελικό όπου ήμουν πεπεισμένη ότι θα έχανα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι, σε αντίθεση με εμένα, έφτασε στον τελικό με μεγάλη εμπειρία σε μονομαχίες και έχοντας κάνει ένα εντυπωσιακό σερί. Πώς κατάφερα να διατηρήσω την ψυχραιμία και τη συγκέντρωσή μου μην με ρωτήσετε, ούτε εγώ ξέρω. Εδώ αξίζει να αναφερθώ και στον Μιχάλη που μονομαχήσαμε στον τελικό αλλά και στον Ίωνα που παίξαμε την κατηγορία «Ιαπωνία» δύο επίσης δυνατούς αντίπαλους με αξιόλογη πορεία στο παιχνίδι.

Από όλες τις κατηγορίες που συνάντησες στο παιχνίδι, ποια απόλαυσες περισσότερο και ποια θα ήθελες να μην ξαναδείς μπροστά σου;

Οι αγαπημένες μου κατηγορίες είναι όσες είχαν σχέση με τη φιλολογική μου ιδιότητα («Αντίθετα», «Μεταφορικές φράσεις», «Μυθολογία», «Αρχαία Ελλάδα», «Συνέχισε το ποίημα») αλλά και με την ψυχαγωγία («Διάσημες σειρές», «Βρες τον ερμηνευτή», «Ελληνική TV», «Eurovision.gr», «Διάσημες φωνές») και φυσικά η δική μου! Οι κατηγορίες που δεν «πολυσυμπάθησα» είναι όσες είχαν να κάνουν με αθλητισμό και πολιτική.

Τι κρατάς περισσότερο από αυτή τη διαδρομή πέρα από τη νίκη;

Σε εμένα προσωπικά το παιχνίδι έδωσε πολλά περισσότερα απ’ όσα περίμενα. Δήλωσα συμμετοχή μετά την παρότρυνση της αδερφής μου, απλώς για να βγω απ’ το comfort zone μου και να ζήσω κάτι διαφορετικό και γύρισα με το έπαθλο, το οποίο όμως εν τέλει ίσως να μην είναι και το πιο σημαντικό.

Καταρχάς κρατάω την εμπειρία του παιχνιδιού. Παρά την ένταση και την ταχύτητα των γυρισμάτων στα Talpa Studios, όλα ήταν οργανωμένα στην εντέλεια από την παραγωγή. Ο Γιώργος Λιανός με το χιούμορ και την ανεβαστική του διάθεση κατάφερε να μας αποφορτίσει από το άγχος και να μας κάνει να ξεχάσουμε τις κάμερες, μας «έβαλε» στο παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο και συνέβαλε στο να το διασκεδάσουμε ακόμα πιο πολύ.

Επίσης κρατάω τους ανθρώπους που γνώρισα με τους οποίους περάσαμε πολλές ώρες μαζί, μοιραστήκαμε στιγμές και συναισθήματα. Το κλίμα ήταν πραγματικά φανταστικό: άνθρωποι όλων των ηλικιών, απ’ όλη την Ελλάδα, με διαφορετικούς χαρακτήρες και background, γίναμε μια μεγάλη παρέα – αυτό που χαρακτηριστικά λέμε όλοι είναι ότι ζήσαμε μια δεύτερη πενταήμερη! – με ενθουσιασμό, πολύ καλή διάθεση και καθόλου ανταγωνισμό. Έχω να θυμάμαι από όλους κι από τον καθέναν ξεχωριστά τα καλύτερα!

Αν έπρεπε να περιγράψεις το THE FLOOR σε κάποιον που δεν το έχει παρακολουθήσει ποτέ, ποια θα έλεγες ότι είναι τα στοιχεία που το κάνουν τόσο fun και ξεχωριστό ως game show;

Πρώτα από όλα το ταξίδι στην Ολλανδία και το εντυπωσιακό στούντιο. Επίσης, θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι που σε κρατά σε αγωνία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Απαιτεί ψυχραιμία, ετοιμότητα, στρατηγική, έχει έναν γρήγορο ρυθμό κι επιφυλάσσει πολλές ανατροπές κι εκπλήξεις! Το ξεχωριστό του στοιχείο είναι ότι κανείς δεν νιώθει ασφαλής αφού όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εξάλλου, ακριβώς αυτή είναι η μαγεία του THE FLOOR κι αυτό που το κάνει συναρπαστικό τόσο για τους παίκτες όσο και για τους τηλεθεατές: ότι μετά από κάθε μονομαχία είναι σαν να ξεκινά το παιχνίδι από το μηδέν.

Έχεις σκεφτεί πώς θα αξιοποιήσεις το έπαθλό σου;

Σκέφτομαι με το χρηματικό ποσό που κέρδισα να καλύψω ένα μεταπτυχιακό και κάποιες εργασίες ανακαίνισης που έχω προγραμματίσει. Με τα υπόλοιπα χρήματα απλώς θα κάνω λίγο πιο άνετη την καθημερινότητά μου!

Αν μπορούσες να ξαναζήσεις μία μόνο στιγμή από όλη τη συμμετοχή σου στο THE FLOOR, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Η στιγμή της νίκης, μια στιγμή που την έκανα daydreaming όταν ήμουν παιδί παρακολουθώντας τελικούς τηλεπαιχνιδιών και τώρα η ζωή που επιφύλαξε τη χαρά να την βιώσω κι εγώ. Σίγουρα είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, όμως από μόνη της δεν θα σήμαινε τίποτα χωρίς τους συμπαίκτες μου, που φρόντισαν μπαίνοντας μέσα στο Floor μετά την ανακοίνωση στο τέλος του παιχνιδιού, με τον ενθουσιασμό που έδειξαν και με το χειροκρότημά τους να την κάνουν μοναδική κι αξέχαστη για μένα και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό!

Τώρα που το ταξίδι ολοκληρώθηκε, τι είναι αυτό κρατάς;

Το απόσταγμα της εμπειρίας και το μήνυμα που θα ήθελα να μείνει γενικότερα από τη νίκη μου κι από τον τρόπο που συνέβησαν όλα είναι, σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρισκόμαστε, ό,τι κι αν μας συμβαίνει, ακόμα και τη στιγμή που νιώθουμε το μεγαλύτερο outsider δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι… όλα είναι πιθανά !!!

Πηγή: skai.gr

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