Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια του Χόλιγουντ, με τη σχέση τους να απασχολεί σταθερά τα διεθνή μέσα. Τώρα, νέο δημοσίευμα υποστηρίζει πως αποκαλύφθηκε η στιγμή που η 29χρονη ηθοποιός φέρεται να ερωτεύτηκε τον 30χρονο Βρετανό ηθοποιό, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στις ταινίες του «Spider-Man».

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, φίλοι του ζευγαριού αναφέρουν πως η Ζεντάγια άρχισε να βλέπει διαφορετικά τον Τομ Χόλαντ μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο τηλεοπτικό show «Lip Sync Battle», το 2017.

Τότε, ο Χόλαντ είχε ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Umbrella» της Rihanna, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη στολή του Spider-Man και εμφανιζόμενος με μαύρα δερμάτινα σορτς, ψηλοτάκουνα και καλσόν. Η εμφάνισή του, γεμάτη αυτοπεποίθηση, χιούμορ και θεατρικότητα, έγινε αμέσως viral και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του σόου.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 173 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, όμως σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγοι γνώριζαν μέχρι σήμερα ότι αυτή η εμφάνιση φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σχέση των δύο ηθοποιών.

Πηγή που επικαλείται η «Daily Mail» τόνισε πως η Ζεντάγια ερωτεύτηκε τον Χόλαντ μετά τη συγκεκριμένη εμφάνιση. «Δεν ήταν απλώς σέξι, έδειχνε πόσο απίστευτα ταλαντούχος είναι. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση για έναν άνδρα να κάνει μια drag εμφάνιση με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως, όταν ο Τομ Χόλαντ ανακοινώθηκε αρχικά ως Spider-Man, αρκετοί είχαν εκπλαγεί, θεωρώντας πως δεν έμοιαζε με τον κλασικό υπερήρωα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «ό,τι του λείπει σε ύψος, το αναπληρώνει με το ταλέντο του».

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους αναζωπυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν η Ζεντάγια εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του Τομ Χόλαντ για την προώθηση της νέας τους ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», φορώντας χρυσή βέρα. Η εμφάνιση αυτή φέρεται να επιβεβαίωσε, έπειτα από μήνες φημών, ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί.

Πηγή: skai.gr

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