Νίκος Παπανδρέου: Την Τρίτη δυναμώνουμε τη νομισματική ανεξαρτησία της ΕΕ

Μια από τις κρισιμότερες ψηφοφορίες στην ιστορία του ευρώ διεξάγεται αύριο, Τρίτη, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία αφορά στη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, δηλαδή του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού έργου από τη δημιουργία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.

Εισηγητής - διαπραγματευτής από την πλευρά των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (το S&D) είναι ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος, όπως αναφέρει και στην επίσημη ενημέρωσή του το S&D, «έχει αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό αυτού του έργου και να διασφαλίσει ότι θα λειτουργεί στην πραγματική οικονομία - στον φούρνο, στο φαρμακείο, στη μικρή μπουτίκ και στο πάγκο της αγοράς».

Ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια μεγάλη κατάκτηση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το κοινό μας νόμισμα θα αποκτήσει και ψηφιακή μορφή δίνοντας όχι μόνο ευκολία στις καθημερινές μας συναλλαγές αλλά κάτι ακόμα πιο σημαντικό, που είναι η ανεξαρτησία από ξένα συστήματα πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή κυριαρχία θα ενισχυθεί έναντι τρίτων χωρών, ενώ όλες οι διαδικασίες θα είναι εγγυημένες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την έναρξη της χρήσης του ψηφιακού ευρώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αλλά και έμποροι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις χρεώσεις που πληρώνουν μέχρι σήμερα για τις συναλλαγές τους. Ελπίζω πως η αυριανή ψηφοφορία θα δικαιώσει τις άοκνες και πολυετείς προσπάθειες μας ενάντια σε κέντρα που δεν επιθυμούσαν την δημιουργία του ψηφιακού ευρώ. Την Τρίτη ενισχύουμε την νομισματική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουμε φραγμό στην εξάρτηση από συστήματα τρίτων που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας».

Πηγή: skai.gr

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