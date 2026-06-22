Χρηματιστήριο: Στις 2.483,74 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,31%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές σε στάσης αναμονής και με την προσοχή στραμμένη στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.483,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,14%), της Viohalco (+3,10%), των ΕΛΠΕ(+2,14%) και της Motor Oil (+1,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,75%) και της Aegean Airlines (-0,39%).

Οι μετοχές της Elvalhalcor διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους 0,11017 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Elvalhalcor (+4,14%) και Παΐρης (+3,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντρακόμ (-4,40%) και Μουζάκης (-2,95%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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