Ήπιες καιρικές συνθήκες προβλέπονται τις επόμενες ημέρες έως το Πάσχα, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σήμερα και αύριο, Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο προβλέπονται σήμερα στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και πιθανόν ομίχλες στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 23 και κατά τόπους στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17-04-2025 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά και τα νότια αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις που κυρίως από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα ή ομίχλη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αφού θα φτάσει στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-04-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και κυρίως τα δυτικά δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά από το μεσημέρι στα κεντρικά και τα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19-04-2025

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στην περιοχή Κρήτης- νοτίου Πελοποννήσου έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20-04-2025

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές υπάρχει το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ) 21-04-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες μόνο νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 και μόνο στο νότιο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Με πληροφορίες από την Εθνική Μετερεωλογική Υπηρεσία

Πηγή: skai.gr

