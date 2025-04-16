Λογαριασμός
Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες από αύριο Μ. Πέμπτη. Καλός καιρός το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα με περιορισμένη αστάθεια στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη.  Καλή Ανάσταση , καλό Πάσχα 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  Γενικά αίθριος καιρός , με τοπικές βροχές ή μπόρες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.    Άνεμοι :  στο Ιόνιο ΝΑ 6 με 8  μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 20 με 21  βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς     

 Μ. ΠΕΜΠΤΗ Λίγη συννεφιά με  τοπικές βροχές προς το βράδυ  στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη νύχτα στην Κ , τη Δ Μακεδονία και τη Θεσσαλία.  Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 7 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο Α-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα  

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές  συννεφιές  στα Κ και Β  ηπειρωτικά ,  όπου θα σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ    Γενικά καλός καιρός,  Με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ΒΑ  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Σχεδόν αίθριος.   Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ    Θερμοκρασία: έως 22 με 23 βαθμούς.  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη  με πιθανότητα βροχής το πρωί.  Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 18 με 19 βαθμούς

