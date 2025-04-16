Σήμερα Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Γενικά αίθριος καιρός , με τοπικές βροχές ή μπόρες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι : στο Ιόνιο ΝΑ 6 με 8 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 20 με 21 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς

Μ. ΠΕΜΠΤΗ Λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές προς το βράδυ στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη νύχτα στην Κ , τη Δ Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 7 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο Α-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές στα Κ και Β ηπειρωτικά , όπου θα σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Γενικά καλός καιρός, Με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ΒΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 22 με 23 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 18 με 19 βαθμούς

