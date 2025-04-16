Αίθριος ο καιρός σήμερα - Πού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές - Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι το Πάσχα

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τοπικοί όμβροι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 21 με 22 και κατά τόπους στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένους όμβρους μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Από τις βραδινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πιθανότητα ασθενών βροχών.

Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, στα θαλάσσια - παράκτια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ στο Θρακικό σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17-04-2025

Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στα δυτικά νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, από τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και βαθμιαία τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αφού θα φτάσει στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-04-2025

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο έως το μεσημέρι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19-04-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και μόνο στην ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20-04-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

