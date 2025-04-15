Λογαριασμός
Άνοδος της θερμοκρασίας , η πιο ζεστή ημέρα η Μ. Πέμπτη. Δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχές.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Μ. Τρίτη Τοπικές βροχές ή μπόρες , θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά , μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά.    Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 6 με 7  μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 18  βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 22 βαθμούς     

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  Γενικά αίθριος με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα Κ και Β κυρίως ορεινά , και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.    Άνεμοι :  στο Ιόνιο ΝΑ 6 με 8  μποφόρ , στο Αιγαίο Β 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ Λίγη συννεφιά με  τοπικές βροχές ή μπόρες  αργά  το απόγευμα προς το βράδυ στα ΒΔ . Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 7 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο Α-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές  στα Κ και Β  ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ    Γενικά καλός καιρός. Περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στη Β – ΒΑ Ελλάδα.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη  συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι.  Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ    Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: ΝΑ  2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς 

