Σήμερα Μ. Τρίτη Τοπικές βροχές ή μπόρες , θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά , μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 6 με 7 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 18 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 22 βαθμούς

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Γενικά αίθριος με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα Κ και Β κυρίως ορεινά , και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι : στο Ιόνιο ΝΑ 6 με 8 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ Λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες αργά το απόγευμα προς το βράδυ στα ΒΔ . Άνεμοι στο Ιόνιο ΝΑ 7 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο Α-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές στα Κ και Β ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Γενικά καλός καιρός. Περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στη Β – ΒΑ Ελλάδα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: ΝΑ 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

