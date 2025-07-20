Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Κυριακή ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 και στις Κυκλάδες τους 31 με 32 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Θεσσαλία και τα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στη Θεσσαλία και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα παράκτια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Το βράδυ εξασθένηση στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

