Υψηλός είναι σήμερα, Κυριακή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται: η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, η Καβάλα, η Θάσος, αλλά και περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας, της Αρκαδίας, της Φωκίδα, της Φθιώτιδα, της Μαγνησία, των Σερρών και των νησιών Ιονίου, της Κρήτης (Ηράκλειο, Λασίθι), της Καρπάθου, της Κάσου, των Δωδεκανήσων, της Σάμου, της Ικαρίας, της Λέσβου, της Χίου και των Ψαρών.

Δείτε τον χάρτη:

Πηγή: skai.gr

