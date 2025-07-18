Πού αναμένονται σήμερα βροχές - Έως τους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Παρασκευή ο καιρός, ενώ τοπικές νεφώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως τα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας,

μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

