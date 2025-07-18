Σήμερα Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία , τη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς , και στα νησιά έως 32 με 35

Το Σ/Κ ηλιοφάνεια , με απογευματινή αστάθεια στα Κ και Β ορεινά , κυρίως το Σάββατο. Άνεμοι Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Τέλος Τη Δευτέρα και την Τρίτη ηλιοφάνεια και ζέστη θα έχουμε στη χώρα μας , μια και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ , τη Δευτέρα λίγο πιο ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ , την Τρίτη τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 με 36 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

