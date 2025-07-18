Λογαριασμός
Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο , καύσωνας από τη Δευτέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στη  Μακεδονία  , τη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας θα  σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ   3 με 5 μποφόρ .   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 35 με 36  βαθμούς , και στα νησιά έως  32 με 35

Το  Σ/Κ ηλιοφάνεια , με απογευματινή αστάθεια στα Κ και Β ορεινά , κυρίως το Σάββατο. Άνεμοι  Β – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει  μικρή  άνοδο την Κυριακή. 

Τέλος Τη Δευτέρα και την Τρίτη ηλιοφάνεια και ζέστη θα έχουμε στη χώρα μας , μια και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  – ΒΔ , τη Δευτέρα λίγο πιο ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ , την Τρίτη τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα  Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 με 36   βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: ΒΔ   3 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

