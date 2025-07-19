ΕΜΥ: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, λίγες νεφώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπει για το Σάββατο η ΕΜΥ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε όλα τα ανατολικά ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά και τα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 36, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και το Θρακικό πέλαγος μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 βαθμούς.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, στη Θεσσαλία τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα παράκτια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια του νομού πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤHN KΥΡΙΑΚΗ 20-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα βόρεια και κεντρικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 και στα νησιά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤH ΔΕΥΤΕΡΑ 21-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.