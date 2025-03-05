Στους 13ους θερμότερους χειμώνες που έχει περάσει από την Ελλάδα συγκαταλέγεται ο φετινός, σύμφωνα με στοιχεία του Meteo που έχει λάβει υπόψη του στοιχεία και μετεωρολογικά δεδομένα.

Το ρεκόρ κατέχει ο περσινός χειμώνας (2023-24) ενώ αυτός που διανύουμε, χαρακτηρίζεται από εναλλαγές στη θερμοκρασία, με διαστήματα μεγάλων θετικών αποκλίσεων (μέσα προς τέλη Ιανουαρίου 2025), καθώς και από διαστήματα με αρκετό κρύο όπου η θερμοκρασία κυμάνθηκε κάτω από τη μέση τιμή για αρκετές ημέρες (Φεβρουάριος 2025).

Όπως δείχνει ο πίνακας, η μέση θερμοκρασία για την περίοδο του χειμώνα (Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι και το 2025, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι και το 2025 παρουσιάζει άνοδο κατά 1.8 °C.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.