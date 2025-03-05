Τέλος σε ένα πρόγραμμα που παρείχε δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα ποιότητας του αέρα σε όλον τον κόσμο, έβαλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες, Τρίτη, σε μια κίνηση που έρχεται να προστεθεί σε ενέργειες που έχουν ήδη διεξαχθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για τον περιορισμό της παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της επιστήμης που σχετίζεται με το κλίμα.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιούνταν αισθητήρες σε περισσότερες από 80 πρεσβείες και προξενεία των ΗΠΑ - κυρίως σε χώρες όπου τέτοια δεδομένα ήταν περιορισμένα ή αναξιόπιστα.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε την απόφαση για αναστολή του προγράμματος, σε ένα email της Washington Post αργά την Τρίτη.

«Από τις 4 Μαρτίου, το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Υπουργείου δεν θα μπορεί πλέον να μεταδίδει δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις πρεσβείες και τα προξενεία μας… λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό», είπε ο εκπρόσωπος.

«Το τρέχον δημοσιονομικό κλίμα απαιτεί από εμάς να κάνουμε δύσκολες περικοπές και δυστυχώς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τα δεδομένα είχαν δημοσιευτεί στο AirNow.gov, έναν ιστότοπο που διατηρείται από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, καθώς και σε μια εφαρμογή για κινητά που ονομάζεται ZephAir. Από την Τρίτη το απόγευμα, η ιστοσελίδα της AirNow βγάζει ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει σφάλμα στην ιστοσελίδα.

«Συγγνώμη, αλλά αυτή η ιστοσελίδα δεν υπάρχει», γράφει το μήνυμα.

Η ZephAir, ωστόσο, συνέχισε να εμφανίζει δεδομένα από αισθητήρες σε όλο τον κόσμο χωρίς όμως να είναι σαφές πότε θα έπαυαν να ενημερώνονται τα δεδομένα αυτά της εφαρμογής.

Επίσης ασαφές είναι αν το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ είχε παίξει κάποιο ρόλο στην απόφαση αυτή καθώς προσπαθεί να μειώσει δραματικά τις δαπάνες σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες.

