Στην Ελλάδα, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κάστανων στον κόσμο, ο αγρότης Ανέστης Αλτίνης αναζητά ξηρούς καρπούς κατάλληλους για συγκομιδή. Αλλά μετά από μήνες έντονης ζέστης και ξηρασίας, τα περισσότερα δεν έχουν ωριμάσει, ένα γνωστό πρόβλημα στο χωριό του όπου η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί κατά 90%, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό», είπε ο Αλτίνης, τρίτης γενιάς παραγωγός κάστανου στο χωριό Κισσός στο Πήλιο στην κεντρική Ελλάδα.

«Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της περιόδου συγκομιδής και τα κάστανα παραμένουν στα δέντρα» είπε.

Η συγκομιδή κάστανου στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί στους περίπου 15.000 τόνους το 2024, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, το ήμισυ του μέσου όρου των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τον Γιώργο Νάνο, καθηγητή Πομολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η Ελλάδα εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των κάστανων της στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια όπου χρησιμοποιούνται στη ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική.

Η πτώση της παραγωγής έρχεται μετά τον θερμότερο χειμώνα και καλοκαίρι στην Ελλάδα που έχει καταγραφεί και είναι η τελευταία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες σε όλη τη νότια Ευρώπη. Οι συνθήκες ξηρασίας στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία είναι ήδη αρνητικές για τις αποδόσεις των διαφόρων καλλιεργειών σε αυτές τις χώρες.

Οι παραγωγοί κάστανων στη Θεσσαλία, μια περιοχή που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των κάστανων, λένε ότι ορισμένες περιοχές δεν έχουν υποστεί βροχοπτώσεις για 13 μήνες μετά τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023 που αποδεκάτισαν την περιοχή.

«Φέτος η κατάσταση είναι τραγική», είπε ο Νάνος. «Έχουμε νεκρά ή πολύ κατεστραμμένα δέντρα, με πολύ μικρή παραγωγή».

Οι συγκομιδές κερασιών, μήλων και καρυδιών έχουν επίσης πληγεί, δήλωσαν αγρότες και επιστήμονες.

Αυτό είναι ένα κακό σημάδι για την Ελλάδα, όπου τα αγροτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο των συνολικών εξαγωγών της και της οποίας η οικονομία εξακολουθεί να ανακάμπτει από την κρίση χρέους μιας δεκαετίας.

Σε πρόσφατη έκθεση, η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας δήλωσε ότι αναμένει ότι οι τιμές των καλλιεργειών και των φρούτων θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Βλέπει τον οικονομικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής να υπερβαίνει το 1% της οικονομικής παραγωγής ετησίως τα επόμενα χρόνια, από περίπου 0,2%-0,3% κατά μέσο όρο την περασμένη δεκαετία.

Για τον αγρότη Αλτίνη, το μάζεμα κάστανων με τον παππού του διαμόρφωσε την παιδική του ηλικία και δημιούργησε το μέλλον του. Αλλά η πτώση της παραγωγής απομακρύνει τους ανθρώπους από τα χωριά.

Προέτρεψε τις αρχές να βοηθήσουν στην άρδευση αλλιώς κινδυνεύουν να ερημωθούν ορισμένες περιοχές.

«Αν δεν παράγουν κάστανα, τα χωριά θα συρρικνωθούν, το βουνό θα ερημώσει», είπε.

