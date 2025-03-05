Μια ολική έκλειψη Σελήνης θα συμβεί στις 13-14 Μαρτίου 2025 - η πρώτη από το 2022. Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, που θα γίνει την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο, η επιφάνεια της Σελήνης θα κοκκινίσει για 65 λεπτά - ένα φαινόμενο που συχνά αποκαλείται «ματωμένο φεγγάρι».
Το φαινόμενο θα διαρκέσει σχεδόν 6 ώρες – από τις 03:57 και 10:00 UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα, δύο ώρες μπροστά για την Ελλάδα ) – με το αποκορύφωμα της έκλειψης να συμβαίνει από τις 06:26 μέχρι τις 07:31 UTC.
Ωτσόσο, μόνο η«νυχτερινή» πλευρά του πλανήτη θα μπορέσει να τη δει.
A total lunar eclipse will tint the Moon red-orange on the night of March 13 or early in the morning on March 14, depending on your time zone. Here’s what you need to know. https://t.co/aQNyLpLHSF#MoonCrushMonday pic.twitter.com/mJ18ghxidT— NASA Moon (@NASAMoon) February 10, 2025
Πού θα είναι ορατή
Σύμφωνα με το LiveSience, η έκλειψη Σελήνης θα γίνει πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, επομένως η Βόρεια και η Νότια Αμερική θα έχουν την καλύτερη «θέα» του φαινομένου.
Ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ίσως είναι τυχερές και δουν έστω και πολύ λίγο ένα κομμάτι της έκλειψης.
Η Ανατολική Ασία θα δει το εντυπωσιακό θέαμα κατά την ανατολή του φεγγαριού.
