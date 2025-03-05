Λογαριασμός
H πρώτη ολική έκλειψη Σελήνης από το 2022 – Πότε θα γίνει – Πού θα είναι ορατή

 Κατά τη διάρκεια της έκλειψης η επιφάνεια της Σελήνης θα κοκκινίσει για 65 λεπτά - ένα φαινόμενο που συχνά αποκαλείται «ματωμένο φεγγάρι»

πανσεληνος εκλειψη

Μια ολική έκλειψη Σελήνης θα συμβεί στις 13-14 Μαρτίου 2025 - η πρώτη από το 2022. Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, που θα γίνει την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο, η επιφάνεια της Σελήνης θα κοκκινίσει για 65 λεπτά - ένα φαινόμενο που συχνά αποκαλείται «ματωμένο φεγγάρι».

Το φαινόμενο θα διαρκέσει σχεδόν 6 ώρες – από τις  03:57 και 10:00 UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα, δύο ώρες μπροστά για την Ελλάδα ) – με το αποκορύφωμα της έκλειψης να συμβαίνει από τις 06:26 μέχρι τις  07:31 UTC.

Ωτσόσο, μόνο η«νυχτερινή» πλευρά του πλανήτη θα μπορέσει να τη δει.

Πού θα είναι ορατή

Σύμφωνα με το LiveSience, η έκλειψη Σελήνης θα γίνει πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, επομένως η Βόρεια και η Νότια Αμερική θα έχουν την καλύτερη «θέα» του φαινομένου.

Ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ίσως είναι τυχερές και δουν έστω και πολύ λίγο ένα κομμάτι της έκλειψης. 

Η Ανατολική Ασία θα δει το εντυπωσιακό θέαμα κατά την ανατολή του φεγγαριού.

Πηγή: skai.gr

