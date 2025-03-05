Καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνουν, το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Αυτό διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Food».

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι περιοχές χαμηλού γεωγραφικού πλάτους αντιμετωπίζουν σημαντικά χειρότερες συνέπειες από ό,τι τα μεσαία ή υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

Ανάλογα με το επίπεδο της αύξησης της θερμοκρασίας υπολογίζεται ότι έως και το ήμισυ της παραγωγής καλλιεργειών σε περιοχές με χαμηλό γεωγραφικό πλάτος θα κινδυνεύσει. Ταυτόχρονα, στις περιοχές αυτές αναμένεται να παρατηρηθεί μεγάλη μείωση της ποικιλομορφίας των καλλιεργειών.

Είδη... πολυτελεία βασικά είδη διατροφής

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Aalto στη Φινλανδία μελέτησαν πώς οι μελλοντικές αλλαγές στη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και την ξηρασία θα επηρεάσουν τις συνθήκες καλλιέργειας 30 σημαντικών ειδών τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Όπως διαπίστωσαν, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα μειώσει σημαντικά την ποσότητα των παγκόσμιων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που είναι διαθέσιμες για βασικές καλλιέργειες: ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι, πατάτα και σόγια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα της παγκόσμιας ενεργειακής πρόσληψης τροφής.

Επιπλέον, οι τροπικές ριζώδεις καλλιέργειες, όπως η γλυκοπατάτα, που αποτελούν κλειδί για την επισιτιστική ασφάλεια σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα, καθώς και τα δημητριακά και τα όσπρια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Χάρτης που αποτυπώνει τη δυνητική μεταβολή της ποικιλομορφίας των καλλιεργειών τροφίμων στο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά +2 βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση

Στην υποσαχάρια Αφρική, την περιοχή που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο, σχεδόν τα τρία τέταρτα της σημερινής παραγωγής κινδυνεύουν αν η υπερθέρμανση του πλανήτη ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, οι περιοχές μεσαίου και υψηλού γεωγραφικού πλάτους είναι πιθανό να διατηρήσουν τα παραγωγικά εδάφη τους, αν και οι ερευνητές εντόπισαν ότι οι ζώνες για συγκεκριμένες καλλιέργειες θα αλλάξουν και είναι πιθανό να αυξηθεί η ποικιλομορφία των καλλιεργειών σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, η καλλιέργεια εύκρατων φρούτων, όπως τα αχλάδια, θα μπορούσε να γίνει πιο συνηθισμένη στις βορειότερες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.