Με συννεφιά και καταιγίδες ο καιρός αύριο

Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε, «στην καρδιά του Ιουλίου» καταιγίδες και συννεφιά περιλαμβάνει «το σκηνικό του καιρού» για τα ορεινά της χώρας, αύριο.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πτώση της θερμοκρασίας- χωρίς βέβαια να ξεφεύγουμε από τα τριαντάρια- αναμένουμε στα βόρεια με τον υδράργυρο να μην αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς.
Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός συνολικά στη χώρα, εκτιμάται πως θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις να αναπτύσσονται στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
