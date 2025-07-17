Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπει για την Πέμπτη η ΕΜΥ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 με 40 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί δυτικοί άνεμοι θα πνέουν από το μεσημέρι στην κεντρική και τη νότια ηπειρωτική χώρα, πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τη νύχτα προς Πέμπτη στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα σταδιακά στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο βορείων διευθύνσεων έως 6 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο, στην υπόλοιπη χώρα όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 με 40 και πιθανώς 41 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 38 και πιθανώς 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ βορείων διευθύνσεων 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στην Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 και στην Κρήτη τοπικά έως 38 και πιθανώς 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τη νύχτα βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 40 και στις Σποράδες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου, στα παράκτια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 10-07-2025

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και μόνο στα νοτιοανατολικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νοτιοανατολικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-07-2025

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: skai.gr

