Σήμερα Τετάρτη αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ , στο Κ Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 36

Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς.

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας , της Θράκης και της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 , η θερμοκρασία σε μικρή πτώση το Σάββατο.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 5 και πρόσκαιρα στα Α 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 36 με 37 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

