Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εξασθενούν οι άνεμοι αύριο Πέμπτη , και η θερμοκρασία 37 με 39 βαθμούς. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο , καύσωνας ….. στα αλήθεια από τη Δευτέρα 42 με 43 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν  τοπικές  μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5  μποφόρ , στο Κ Αιγαίο τοπικά 6 με 7  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς , και στα νησιά έως  34 με 36

Την  Πέμπτη ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν  Δ – ΝΔ 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά  έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς.

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά  της Μακεδονίας , της Θράκης και της Θεσσαλίας θα  σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 , η θερμοκρασία σε μικρή πτώση το Σάββατο.  

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  4 με 5  και πρόσκαιρα στα Α 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 36 με 37  βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark