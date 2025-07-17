Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ σήμερα Πέμπτη , και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο , καύσωνας από τη Δευτέρα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά θα  σημειωθούν  τοπικές  μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ   3 με 5 μποφόρ .   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 37 με 38  και τοπικά 39 βαθμούς , και στα νησιά έως  34 με 35

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά  της Μακεδονίας , της Θράκης και της Θεσσαλίας θα  σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ  3 με 5 μποφόρ , στα Α και Ν τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 , η θερμοκρασία σε μικρή πτώση το Σάββατο , αλλά σε άνοδο από την Κυριακή.   

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 με 37  βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark