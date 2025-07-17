Σήμερα Πέμπτη αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 35

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας , της Θράκης και της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ 3 με 5 μποφόρ , στα Α και Ν τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά 6 , η θερμοκρασία σε μικρή πτώση το Σάββατο , αλλά σε άνοδο από την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 με 37 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

