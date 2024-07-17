Πολύ υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στην ηπειρωτική χώρα θα επικρατήσουν έως την Κυριακή σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αύριο Πέμπτη, οι συνθήκες θα είναι αποπνικτικές καθώς η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα φτάσει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και κατά τόπους στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 43 βαθμούς ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σε υψηλό επίπεδο θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες κυμαίνονται στις περισσότερες αστικές περιοχές για τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου

Τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Παρασκευή

Η θερμοκρασία αν και θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και θα φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες που θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Σάββατο

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες που θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες (κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες που θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα βόρεια που σημειώθηκαν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και στα ηπειρωτικά έχει μέγιστη τιμή τους 37 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

