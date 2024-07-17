Σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός Άνεμοι βόρειοι , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 40 με 42 βαθμούς , τοπικά έως 43 βαθμούς. Και στα νησιά έως36 με 38 βαθμούς.

Την Πέμπτη γενικά αίθριος , και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΔ ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι , στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 40 με 42 βαθμούς , τοπικά έως 43 βαθμούς

Την Παρασκευή γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 , στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα , θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα ΒΑ , κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 με 40 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.