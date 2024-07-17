Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας - Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ - Εξασθένηση από Κυριακή - Απογευματινή αστάθεια στα Βόρεια Παρασκευή και Σάββατο

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός  Άνεμοι βόρειοι , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως  40 με 42 βαθμούς , τοπικά έως 43 βαθμούς. Και στα νησιά έως36 με 38 βαθμούς.

Την  Πέμπτη γενικά αίθριος , και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα  ΒΔ ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες.   Άνεμοι βόρειοι , στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως  40 με 42 βαθμούς , τοπικά έως 43 βαθμούς

Την Παρασκευή γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 , στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα 

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο  το μεσημέρι και το απόγευμα ,  θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές  καταιγίδες στα ΒΑ ,   κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία  δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.   Άνεμοι: Β  4 με 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 38 με 40 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark