Καύσωνα τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή (21/7) θα έχει η χώρα καθώς οι θερμές αέριες μάζες που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια θα συνεχίσουν να μας επηρεάζουν.

Οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας θα σημειωθούν σήμερα και αύριο στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ, επισημαίνεται ότι:

στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και

σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες θα κυμαίνονται στις περισσότερες αστικές περιοχές περί τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα και αύριο η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Παρασκευή (19/7) η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Μετά το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα στη βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

3. Το Σάββατο (20/7) από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν στη βόρεια χώρα σποραδικές καταιγίδες και η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

4. Την Κυριακή (21/7) η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

