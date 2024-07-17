Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής προς μεγάλο τμήμα της ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια θα συνεχίσουν να προκαλούν στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με συνθήκες καύσωνα και τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη (18/7) στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Στην Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, επισημαίνεται ότι:

Α. στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και

Β. σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες θα κυμαίνονται στις περισσότερες περιοχές περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα και αύριο Πέμπτη (18/7) η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (19/7) η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται ότι την Παρασκευή μετά το μεσημέρι και μέχρι και το απόγευμα στη βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν φαινόμενα αστάθειας.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο (20/7) από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες στη βόρεια βορειοανατολική χώρα (κυρίως στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας) και η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 38 με 39 και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή (21/7) η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 1 με 2 βαθμούς περίπου και θα έχει μέγιστη τιμή στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.