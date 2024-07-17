Συνεχίζονται για δέκατη συνεχόμενη ημέρα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 17/07 καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας (42.2 °C) και ακολούθησε η Σκάλα Μεσσηνίας (42.0 °C) και η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας (41.7 °C). Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 232 από τους 510 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~45%). Αξιοσημείωτο είναι ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 35.7 °C, η υψηλότερη τιμή μέσα στο δεκαήμερο.

